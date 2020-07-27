المالية البرلمانية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي

اكدت اللجنة المالية البرلمانية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لغاية نهاية العام الحالي.



وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ان الوضع الاقتصادي والصحي نتيجة وباء كورونا ، دعا مجلس النواب الى قبول الاقتراض الداخلي وفق شروط معينة ، منها تقديم الحكومة ورقة اصلاحية مالية في مدة لا تتجاوز 60 يوما ، وتعزيز الموارد وايقاف هدر المال العام وضبط المنافذ وعدم الاعتماد على النفط بشكل كامل".



واضاف الصفار :" ان البرلمان وافق على الاقتراض الداخلي لمرة واحدة فقط بعد طلب وزارة المالية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين "، لافتا الى انه:" لولا الاقتراض الداخلي لما استطاعت الحكومة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ".



واوضح :" ان الحكومة اقترضت من البنك المركزي حوالي 8 ترليونات دينار ، على الرغم من موافقة البرلمان على اقتراض 15 ترليون دينار و 5 مليارات دولار دينا خارجيا ، لتأمين الرواتب "، مشيرا الى :" ان ارتفاع اسعار النفط سيسهم في تخفيف الازمة المالية في البلاد ، وبالتالي فان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة الى نهاية العام الجاري ".