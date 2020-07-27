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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 27 تموز 2020 01:54 م

الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات طبية إلى العراق

مساعدات
وصلت إلى العراق، رحلة "الجسر الجوي" الإنساني التي تحمل مساعدات طبية وانسانية مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن  المقرر وصول رحلة أخرى إلى أربيل اليوم الاثنين.

وقال مصدر في بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق في تصريح صحفي، إن "طائرتين ضمن رحلات الجسر الجوي الإنساني التابعة للاتحاد الأوروبي تحملان مساعدات انسانية وصحية تقدر بـأكثر من 40 طناً من الإمدادات الطبية والطوارئ لتعزيز الاستجابة الإنسانية وصلت الى  العراق".

واضاف أن "الاتحاد الأوروبي يقدم أيضا حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 35 مليون يورو لمساعدة ضحايا الصراع والتهجير القسري في العراق وتعزيز قدرات مواجهة فيروس كورونا".

 وبين المصدر ان "المساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في العراق تتركز على تقديم المساعدة المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والحصول على المياه الامنة للشرب وشبكات مياه الصرف الصحي والتعليم والحماية، إذ يتم توجيه تلك المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي إلى نحو 400.000 شخص، كثير منهم من النساء والأطفال, لافتا الى انه منذ عام 2015، تم تقديم ما يزيد على 490 مليون يورو للدعم الإنساني في العراق".
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