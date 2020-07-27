بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 تموز 2020
آخر الأخبار
الضاري: استخدام القمع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وصمة عار حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير الاختطافات والاغتيالات في العراق ملفات ضاغطة على الكاظمي.. أوراقها مبعثرة وغامضة تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد تقرير إسرائيلي يكشف عن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الجديدة في العراق نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 27 تموز 2020 01:33 م

الصحة العالمية: العراق ما يزال في مرحلة الخطر

كورونا في العراق

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا بالعراق خلال عيد الأضحى في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وبينت أن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، لكنها أشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية وفي حال الاستمرار بهذه الاجراءات ستتم السيطرة على الأعداد.

وقال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، إن "العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة إلا بالالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف والكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".

وأضاف حتاحت في تصريح صحفي، أن "اختفاء الفايروس بشكل كامل ليس كلاماً دقيقاً من الناحية العلمية، وشدة الخطورة تختلف من دولة الى اخرى تبعاً لمدى التقيد بالتعليمات التي سيطرت من خلالها بعض الدول على انتشار الجائحة"، مبيناً أن "عدد الاصابات المسجلة في العراق يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية وفي حال الاستمرار بهذه الاجراءات ستتم السيطرة على الأعداد".

وشدد حتاحت، على "ضرورة التركيز على الحد من الاتصالات بين الناس"، محذراً من "ارتفاع عدد الإصابات في عيد الاضحى في حال عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وإقامة التجمعات والزيارات".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة التحرير

حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير 27 تموز 2020 04:21 م

زينب-الطائي-696x435

الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات 27 تموز 2020 03:16 م

الحرارة

متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد 27 تموز 2020 03:04 م

زيتون الدليمي

نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا 27 تموز 2020 02:59 م

فاضل الفتلاوي

نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما 27 تموز 2020 02:31 م

محمود عثمان

محمود عثمان :مباحثات بغداد واربيل متوقفة حاليا لهذا السبب 27 تموز 2020 02:21 م

كورونا في العراق

الصحة: الموقف الوبائي سيحدد رفع الحظر كليا من عدمه بعد عيد الاضحى 27 تموز 2020 02:19 م

رواتب

المالية البرلمانية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي 27 تموز 2020 02:05 م

التعليقات