متظاهرو واسط يغلقون منزل ومكتب المحافظ احتجاجاً على تردي الكهرباء

أفاد مصد أمني، اليوم الاثنين، بأن المتظاهرين أغلقوا منزل ومكتب المحافظ محمد جميل المياحي، احتجاجاً على تردي الكهرباء والخدمات.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "المتظاهرين، أقدموا على إغلاق منزل ومكتب محافظ واسط محمد جميل المياحي في قضاء الحي بالمحافظة".



وأضاف أن "المتظاهرين اغلقوا ايضاً مبنى القائم مقام ودائرة الكهرباء، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء والخدمات عمومآ".

