رئيس برشلونة: ميسي سيوقع عقدا جديدا مع النادي

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، إنه لا تساوره "أي شكوك" في أن القائد ليونيل ميسي سيوقع عقدا جديدا مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ووصف ميسي، الذي ينتهي تعاقده في 2021، فريقه بأنه "ضعيف" و"متذبذب" بعد أن خسر لقب الدوري لصالح ريال مدريد.



وأبلغ بارتوميو صحيفة موندو ديبورتيفو "قال ميسي عدة مرات إنه يرغب في الاعتزال هنا ولا تساورني أي شكوك في أنه سيوقع عقدا جديدا".



وارتبط نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بالعودة لاستاد نو كامب لكن بارتوميو قال إن السبيل الوحيد أمام برشلونة لاستعادة اللاعب البرازيلي سيكون عن طريق صفقة تبادلية.



وأضاف بارتوميو "نحن الآن نتخذ قرارات وإذا لم يأت اللاعبون ضمن صفقات تبادلية، سيكون من الصعب عليهم أن يأتوا إلى هنا".



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