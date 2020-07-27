وفاة الشاعر والفنان العراقي صباح الهلالي بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، وفاة الشاعر صباح الهلالي بعد صراع مع المرض.



وذكرت النقابة في بيان، أنه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الشاعر صباح الهلالي والذي وافته المنية فجر هذا اليوم".



وأضافت "نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".



الجدير بالذكر أن الفنان الراحل صباح الهلالي من مواليد بغداد ١٩٦٩ قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي.