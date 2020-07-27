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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 تموز 2020 12:01 م

نائب يتهم الصحة بالتذرع بعدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الصحية

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نائب يتهم الصحة بالتذرع بعدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الصحية



  اتهم  عضو لجنة الصحة ولجنة الازمة النيابية حسن خلاطي، ، وزارة الصحة  بالتذرع بعدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الصحية، مبينا أن اللجنة اعطت عدة مقترحات لتعيينهم فورا.
 واوضح  خلاطي إن "هناك مقترحا لتسوية ملف المعتصمين المشمولين بقرار التدرج الصحي وهناك مقترح لتعيين الكوادر الصحية وخريجي التقنيات الطبية والعلوم والمشمولين"، لافتا إلى أن "اللجنة عرضت النتائج عن التدرج الصحي وفق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية على ان يتم تسوية امورهم المالية في وقت لاحق.
وأضاف أن "وزارة الصحة تذرعت بعدم وجود تخصيصات مالية للكوادر الصحية رغم الحاجة الماسة لهم في مواجهة كورونا في الوقت الراهن وقد طالبنا وزارة المالية بمعالجة الملف بالسرعة الممكنة.

وأشار خلاطي إلى أن " وزارة المالية متلكئة أيضا في صرف بعض الاموال الضرورية لمواجهة كورونا"، مطالبا إياها بـ"تقديم مواجهة جائحة كورونا على جميع الازمات والضرورات الاخرى.
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