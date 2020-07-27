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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 تموز 2020 11:59 ص

مفوضية حقوق الانسان، تدعو الى الكشف عن تفاصيل اختطاف وتحرير الناشطة الالمانية هيلا ميفيس

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مفوضية حقوق الانسان تدعو الى الكشف عن تفاصيل اختطاف وتحرير الناشطة الالمانية هيلا ميفيس


دعت مفوضية حقوق الانسان، ، الاجهزة الامنية المختصة والحكومة الى الكشف عن تفاصيل اختطاف وتحرير الناشطة الالمانية  هيلا ميفيس قبل ايام بالعراق.
 وقال عضو المفوضية زيدان خلف، ان "عملية اختطاف الناشطة الألمانية شابها الكثير من الروايات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الحكومة الوقوف بحزم تجاه تكرار عملية اختطاف ناشطين دوليين في العراق".
 واضاف ان "عملية اختطاف الناشطة الألمانية لا زال يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام وعلى الأجهزة الأمنية المختصة إعطاء تراخيص المتابعة لجميع المنظمات غير الحكومية في العراق لتاخذ حريتها في مساعدة الاجهزة الامنية بالكشف عن الملابسات".
و تابع ان "حادثة اختطاف الناشطة الألمانية تعطي مدلولات كثيرة ومؤشرات خطيرة بأن هناك أياد خفية تقف وراءها وعلى الحكومة الكشف عن الجهة التي قامت بهذا الفعل، سيما أنه تم تحريرها على يد الأجهزة الامنية"..
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