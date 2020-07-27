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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 تموز 2020 11:58 ص

حراك برلماني يهدف الى استجواب وإقالة وزير الكهرباء

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حراك برلماني يهدف الى استجواب وإقالة وزير الكهرباء



كشف النائب فاضل جابر، عن جمع تواقيع نيابية لاستجواب وإقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش بعد تراجع ساعات التجهيز في عموم البلاد.


وقال جابر إن “جميع المحافظات وعلى وجه الخصوص الوسط والجنوب تعاني من نقص حاد في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية”، لافتا إلى إن “وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش  يتحمل المسؤولية الكاملة لنقص ساعات التجهيز”.


وأضاف إن “عددا  كبيرا  من المزارعين والمواطنين والمصابين بمرضى كورونا رفعوا دعاوى قضائية بحق شخص الوزير”، كاشفا “عن جمع تواقيع نيابية لاستجواب وإقالة وزير الكهرباء بسبب تقصيره في إدارة الوزارة”.


 اوضح انه  سيتم  اليوم تسيلم رئاسة البرلمان طلبا رسميا باستجواب وزير الكهرباء بشكل سريع وفوري”..

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