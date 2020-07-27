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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 تموز 2020 11:57 ص

حقوق الانسان: ناسف لسقوط شهداء وجرحى باحداث امس.. وعلى الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين

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حقوق الانسان: ناسف لسقوط شهداء وجرحى باحداث امس.. وعلى الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين

اعربت مفوضية حقوق الانسان عن اسفها لسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية بساحة التحرير امس.

وقالت المفوضية في بيان ان "فرقنا تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، ونعبر عن قلقنا واسفنا البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين اضافة الى سقوط عدد من المصابين في القوات  الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة التحرير مساء امس الاحد بسب قيام القوات الامنية باستخدام  الرصاص الحي والمطاطي والصجم  والغازات المسيلة للدموع مما يعد انتهاك صارخًا لحقوق الانسان  ومعايير الامم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزا لحقوق  التظاهر السلمي.".

وطالبت المفوضية الحكومة "باجراء تحقيق عاجل حول هذه الاحداث وتقديم المقصرين للعدالة والايعاز لكافة القوات الامنية بالسماح لسيارات الاسعاف والفرق الطبية  بالدخول لساحة التحرير فورا لنقل الشهداء والمصابين."

ودعت المفوضية "القوات الامنية والمتظاهرين الى اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وإيقاف اي عنف و الى المزيد من التعاون وتركيز القوات الامنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي  ومنع استخدام اي عنف مفرط تجاه المتظاهرين.

وشددت المفوضية على "ضرورة توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم محافظات العراق في توفير الخدمات الاساسية وخصوصا الخدمات الصحية والانسانية وخصوصا الكهرباء  لأن موشرات المفوضية الرصدية   تشير الى عودة التظاهرات.
الغاضبة  في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء".
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