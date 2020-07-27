بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 تموز 2020
آخر الأخبار
الضاري: استخدام القمع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وصمة عار حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير الاختطافات والاغتيالات في العراق ملفات ضاغطة على الكاظمي.. أوراقها مبعثرة وغامضة تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد تقرير إسرائيلي يكشف عن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الجديدة في العراق نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 تموز 2020 11:56 ص

الجيش العراقي: استفزاز القوات الامنية لجرها للمواجهة امر مدفوع من جهات لاتريد للعراق ان يستقر

iraq_army
الجيش العراقي: استفزاز القوات الامنية لجرها للمواجهة امر مدفوع من جهات لاتريد للعراق ان يستقر


اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر.

 وقال رسول في بيان ان القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل.



واوضح  ان " هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت مساء امس  في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتدي.


وبين ان  " الجميع يدرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية.

واكد ان المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم ،  والاعتداء على اي من الطرفين امر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة التحرير

حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير 27 تموز 2020 04:21 م

زينب-الطائي-696x435

الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات 27 تموز 2020 03:16 م

الحرارة

متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد 27 تموز 2020 03:04 م

زيتون الدليمي

نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا 27 تموز 2020 02:59 م

فاضل الفتلاوي

نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما 27 تموز 2020 02:31 م

محمود عثمان

محمود عثمان :مباحثات بغداد واربيل متوقفة حاليا لهذا السبب 27 تموز 2020 02:21 م

كورونا في العراق

الصحة: الموقف الوبائي سيحدد رفع الحظر كليا من عدمه بعد عيد الاضحى 27 تموز 2020 02:19 م

رواتب

المالية البرلمانية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي 27 تموز 2020 02:05 م

التعليقات