الجيش العراقي: استفزاز القوات الامنية لجرها للمواجهة امر مدفوع من جهات لاتريد للعراق ان يستقر





اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر.



وقال رسول في بيان ان القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل.







واوضح ان " هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت مساء امس في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتدي.





وبين ان " الجميع يدرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية.



واكد ان المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم ، والاعتداء على اي من الطرفين امر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه.