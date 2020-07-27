مفوضية حقوق الإنسان تعلن توثيق أحداث التظاهرات في ساحة التحرير

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أنها وثقت أحداث التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وذكرت المفوضية في بيان، أن "فرق المفوضية تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات وتعبر المفوضية عن قلقها واسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين، اضافة الى سقوط عدد من المصابين في القوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة التحرير مساء يوم الاحد نتيجة لقيام القوات الامنية باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع مما يعد انتهاك صارخًا لحقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي".



وأضافت أن "المفوضية، تطالب الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الاحداث وتقديم المقصرين للعدالة والايعاز لكافة القوات الامنية بالسماح لسيارات الاسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير فورا لنقل الشهداء والمصابين".



وبينت أن "المفوضية تطالب القوات الامنية والمتظاهرين اتخاذ أقسى درجات ضبط النفس وإيقاف اي عنف والى المزيد من التعاون وتركيز القوات الامنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي ومنع استخدام اي عنف مفرط تجاه المتظاهرين".



وتابعت ان "المفوضية تؤكد مطالبتها للحكومة في توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم محافظات العراق في توفير الخدمات الاساسية وخصوصا الخدمات الصحية والانسانية وخصوصا الكهرباء لأن مؤشرات المفوضية الرصدية تشير الى عودة التظاهرات الغاضبة في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء".



