يوفنتوس يتوج بلقب الكالتشيو للمرة التاسعة على التوالي بفوزه على سامبدوريا بثنائية

توج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2019/2020 وهو اللقب التاسع على التوالي واللقب رقم 36 في تاريخه بعد الانتصار على سامبدوريا 2/0 بهدفي كريستيانو رونالدو وفيديريكو بيرنارديسكي.

وابتعد يوفتتوس بهذا الفوز بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه حالياً وهو الإنتر صاحب المركز الثاني 76 نقطة وبينما رفع اليوفي رصيده إلى 83 نقطة ليضمن اللقب لصالحه قبل جولتين من النهاية.

وشهد الشوط الأول تنظيماً كبيراً من فريق سامبدوريا والذي ترك قليل من المساحات لفريق يوفنتوس وضيق الأمور عليه بشكلٍ كبير.

واعتمد اليوفي على محاولات فريدة من كريستيانو رونالدو ثم دخل بيرنارديسكي في مكان ديبالا المصاب وصوب كرة قوية أبعدها الحارس أوديرو بنجاح.

وفي نهاية الشوط الأول نجح الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو من صنع الفارق بتسجيله للهدف الأول بعد ضربة حرة غير مباشرة مرر بها بيانيتش الكرة له على حدود المنطقة وسددها رونالدو بدقة وسرعة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس

وفي الشوط الثاني كان هناك تحسناً كبيراً في الأداء الجماعي لفريق يوفنتوس وهدد مرمى سامبدوريا أكثر حتى سجل بيرنارديسكي الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد متابعته لتسديدة رونالدو التي ارتدت من الحارس وأسكن الكرة الشباك.

ضغط الفريق الزائر بكل قوته لتعديل النتيجة وتحسين العرض الفني، وكاد يقترب بالفعل من ذلك عبر عدة فرص أبرزها رأسية جاستون راميريز التي مرت بجوار القائم بقليل، وحافظ اليوفي على تماسكه الدفاعي ثم حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 88 لكن كريستيانو رونالدو أضاعها ولكن الهدفين كانا كافيين ليضمن الانتصار البيانكونيري والتتويج باللقب.



