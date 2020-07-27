







اكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من الصعوبة إجراء انتخابات مبكرة بسبب انفلات السلاح.



وقال المطلك في تصريح صحفي: ان "سوء التخطيط أثر على محاولات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي السيطرة على انفلات السلاح.



واضاف انه "من الصعوبة إجراء انتخابات مبكرة بسبب انفلات السلاح، واحتمال تعرض الناخبين للتهديد وبالتالي عزوفهم عن المشاركة، وهذا ما حدث في الانتخابات السابقة.



ودعا المطلك الكاظمي إلى "إرضاء المتظاهرين في الشارع قبل مراعاة مصالح الكتل السياسية البرلمانية، من خلال تحقيق ما وعد به، ومنها محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين والحد من السلاح المنفلت، وإعادة عائلات النازحين لمناطقها المحررة بعد اعمارها.