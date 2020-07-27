نائب: الكاظمي لا يملك القدرة على التعبير عن نفسه

أكد النائب المستقل باسم خشان، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب أن يجعل الموازنة في أولويات القوانين التي يقدمها للبرلمان.



وقال خشان في تصريح صحفي، إن قانون الموازنة يعد أول القوانين الذي يجب أن تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب، من اجل تنفيذ البرنامج الحكومة وتغطية تكاليفه.



وأضاف أن هناك قبول لقرارات الكاظمي وتحركاته من قبل بعض الفئات غير الواعية، رغم ان العراق يمر بأسوأ مراحل الدولة العراقية.



وبين أن العراق بحاجة إلى شخص واعي قادر يمتلك فكرة بالسياسة، لافتا إلى أن الكاظمي لا يملك القدرة على التعبير عن نفسه ويفتقر للثقافة أو الفكرة للنهوض بالدولة اقتصاديا، وستكون مرحلته الأسوأ في تاريخ العراق.

