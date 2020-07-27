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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 تموز 2020 01:12 ص

اشتعال ساحة التحرير من جديد.. قتل المتظاهرين والعفو عن الميليشيات

احتجاجات في العراق

مراقبون: نحذر الكاظمي من مغبة الصدام بالمتظاهرين والأولى القبض على الميليشيات

اشتعلت ساحة التحرير في العراق من جديد، أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع، مات متظاهر وفق تقديرات أولية وأصيب العشرات. المحتجون عادو لساحة التحرير ليس فقط كرمزية للمكان، الذي شهد أعظم الثورات العراقية في التاريخ الحديث. ولكن لأن الأمور فاقت الحد فهناك غليان بسبب الفقر وتدني أحوال المعيشة، وغضب بسبب تردي الخدمات وغياب الكهرباء وغياب الاصلاح السياسي الذي خرجت من أجله الثورة.
وكان قد أعلن مصدر أمني، عن إصابة بعض المتظاهرين في ساحة التحرير بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وقال إن صدامات حدثت بين متظاهرين وقوات الأمن المتواجدة في ساحة التحرير ببغداد بعدما أطلقت النار والغاز المسيل على مجموعة كانت تحرق الاطارات في الساحة لقطع الطريق. وأضاف، إن المعلومات الأولية، تشير إلى وقوع إصابات خلال هذه الصدامات، ثم وقعت صدامات فى ساحة التحرير وسط بغداد، أسفرت عن سقوط مصابي.


وكشفت مصادر طبية، عن مقتل متظاهر وإصابة 4 خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين بساحة التحرير في العاصمة بغداد،
وعنف مراقبون القوات الأمنية، التي تصدت بالرصاص الحي للمتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، في حين انها لم تستطع حتى اللحظة أن تقبض على الذين قاموا باغتيال هشام الهاشمي وسط العاصمة بغدا،د ولم تقم بضبط الخلايا الإرهابية الإيرانية التي تقوم بقصف المنطقة الخضراء بالصواريخ وقصف السفارة الأمريكية.
مراقبون حذروا الكاظمي من مغبة استخدام العنف مع المتظاهرين خاصة وأنه فاشل ولم يستطع أن يحقق شىء.
أ.ي

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