انفجارات ضخمة داخل معسكر الحشد الشعبي الإرهابي في بغداد "صقر" أول الأهداف

مراقبون: تفجير معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي الإرهابي أول خطوات دك ميليشيات إيران في العراق

إنكار ميليشيات الملالي نسف المعسكر، يسير على خطى إيران إزاء تفجيرات طهران





سخر مراقبون، من الدعاوى التي رددتها بعض الجهات سواء في الإعلام الأمني، أو من جانب قيادات ميليشيات إيران الإرهابية وزعمت فيها إن التفجيرات الضخمة، التي طالت معسكر "صقر" جنوبي بغداد التابع للحشد الشعبي الإرهابي ناتج عن درجة الحرارة وسوء التخزين!

وأضافوا أن عصابات إيران، تسلك الطريق الذي سلكه خامنئي في إيران من قبل، أمام تفجيرات العاصمة طهران في تبني الكذب والإنكار. وقالوا إن تفجيرا :معسكر صقر" الضخم ونسفه أول الاهداف الموضوعة على الخطة الأمريكية لاقتلاع ميليشيات إيران في بغداد.

وكان قد أعلن الجيش اليوم الأحد، أن انفجارات وقعت في معسكر جنوب بغداد، يضم مخازن أسلحة وصواريخ لعدد من فصائل الحشد الشعبي الارهابي، سببها ارتفاع درجات الحرارة!

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان لها، إن الانفجارات التي وقعت في معسكر الصقر في العاصمة بغداد ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين، وأضافت الخلية: في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر اليوم الأحد، وقع انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب (طريق) سريع حلة – بغداد، وتحديدًا في قاعدة الصقر.

وكشف مصدر أمني، إن 3 انفجارات وقعت في مخازن الأسلحة والصواريخ العائدة لفصائل الحشد الشعبي الإرهابي في معسكر صقر في منطقة الدورة جنوب بغداد. وأضاف أن الانفجارات خلّفت دمارًا كبيرًا في مخازن السلاح، وأجزاء من المعسكر، مشيرًا إلى أن المعسكر كان قد تعرض العام الماضي، إلى حادثة مشابهة. وكان قد سمع دوي انفجارات في بغداد، وتصاعد دخان قرب "معسكر صقر" في منطقة الدورة التي يتواجد بها مواقع تابعة للحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من داخل المعسكر بعد الانفجارات التي وقعت داخل مخازن للعتاد.

وقال نواب عن ائتلاف الفتح التابع لميليشيا بدر الإرهابية، أن الانفجارات الضخمة التي طالت معسكر الصقر جنوب بغداد، تمت بأيدي أمريكية وبطائرات مسيرة. وقال النائب فالح الخزعلي لا استبعد أن تكون هذه الانفجارات قامت بها أمريكا. وأيده النائب حسن سالم عن ائتلاف الفتح، بأنها تفجيرات من جانب الطائرات الامريكية وليست حرائق أو سوء تخزين.

خبراء قالوا، إن تفجيرات معسكر "الصقر" أول الخطوات لاقتلاع الارهاب الإيراني الميليشاوي من العراق وتفتتح سلسلة هجمات اخرى مدوية الفترة القادمة.

أ.ي