إيران تسجل أكثر من 2300 إصابة بكورونا و 216 حالة وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، اليوم الأحد، تسجيل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 216 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت لاري في تصريحها الصحفي اليومي، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2333 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 291172 شخصاً، من ضمنهم 3695 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".



وأضافت، أن "عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 253213 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 216 حالة وفاة جديدة، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 15700 شخص".



وأوضحت أنه "تم لغاية اجراء مليونين و 327 الفا و 850 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في البلاد".