بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 تموز 2020
آخر الأخبار
الضاري: استخدام القمع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وصمة عار حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير الاختطافات والاغتيالات في العراق ملفات ضاغطة على الكاظمي.. أوراقها مبعثرة وغامضة تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد تقرير إسرائيلي يكشف عن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الجديدة في العراق نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 تموز 2020 04:10 م

البلداوي: رؤساء الكتل السياسية يقتربون من حل موضوع الدوائر الانتخابية

نائب-عن-البناء-محمد-البلداوي

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي, اقتراب رؤساء الكتل السياسية من حل وسط لحسم موضوع الدوائر الانتخابية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي, إن اجتماعي رؤساء الكتل السياسية وبحضور رئيس البرلمان لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بحسم موضوع الدوائر الانتخابية.

وبين أن تحالفي سائرون واتحاد القوى ما زالا مصرين على أن يكون القضاء دائرة انتخابية, إلا أن الاجتماع الأخير كان قد قرب من تغيير موقفهما إلا أنه لم يحسم.

وأضاف أن رؤساء الكتل السياسية خلال اجتماعهم الأخير اقتربوا من تعديل فقرة الدوائر الانتخابية حيث تم تقارب وجهات النظر لحد ما على ان يكون كل مركز انتخابي تمويني هو دائرة انتخابية والمركز التمويني يضم اكثر من قضاء, الا انه اجل الى جلسة مقبلة, مرجحا بأن توصل المجتمعين الى حسم الموضوع وانهاء الجدل حوله.

وأشار إلى أن جميع الكتل السياسية ليس لها أي موقف خلافي اتجاه عملية الفرز سواء كانت إلكترونية أو يدوية ولم يعد الاتفاق عليها مشكلة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة التحرير

حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير 27 تموز 2020 04:21 م

زينب-الطائي-696x435

الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات 27 تموز 2020 03:16 م

الحرارة

متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد 27 تموز 2020 03:04 م

زيتون الدليمي

نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا 27 تموز 2020 02:59 م

فاضل الفتلاوي

نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما 27 تموز 2020 02:31 م

محمود عثمان

محمود عثمان :مباحثات بغداد واربيل متوقفة حاليا لهذا السبب 27 تموز 2020 02:21 م

كورونا في العراق

الصحة: الموقف الوبائي سيحدد رفع الحظر كليا من عدمه بعد عيد الاضحى 27 تموز 2020 02:19 م

رواتب

المالية البرلمانية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي 27 تموز 2020 02:05 م

التعليقات