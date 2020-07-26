البلداوي: رؤساء الكتل السياسية يقتربون من حل موضوع الدوائر الانتخابية

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي, اقتراب رؤساء الكتل السياسية من حل وسط لحسم موضوع الدوائر الانتخابية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي, إن اجتماعي رؤساء الكتل السياسية وبحضور رئيس البرلمان لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بحسم موضوع الدوائر الانتخابية.

وبين أن تحالفي سائرون واتحاد القوى ما زالا مصرين على أن يكون القضاء دائرة انتخابية, إلا أن الاجتماع الأخير كان قد قرب من تغيير موقفهما إلا أنه لم يحسم.

وأضاف أن رؤساء الكتل السياسية خلال اجتماعهم الأخير اقتربوا من تعديل فقرة الدوائر الانتخابية حيث تم تقارب وجهات النظر لحد ما على ان يكون كل مركز انتخابي تمويني هو دائرة انتخابية والمركز التمويني يضم اكثر من قضاء, الا انه اجل الى جلسة مقبلة, مرجحا بأن توصل المجتمعين الى حسم الموضوع وانهاء الجدل حوله.

وأشار إلى أن جميع الكتل السياسية ليس لها أي موقف خلافي اتجاه عملية الفرز سواء كانت إلكترونية أو يدوية ولم يعد الاتفاق عليها مشكلة.