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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 تموز 2020 03:51 م

الجنابي: العراق لن يستقر إلا بعزل كافة الأحزاب السياسية

فائق الجنابي
أكد المحلل السياسي فائق الجنابي، أن العراق لن يستقر إلا بعزل الأحزاب السياسية كافة.

وقال الجنابي في تصريح صحفي، إن "تحويل العراق من مجتمع متعلم ومنفتح متطلع الى الحرية والتقدم الى مجتمع طائفي متخلف ومتصارع فاقد للهوية الوطنية والإنسانية هو الهدف الرئيسي للاحتلال الإيراني الأميركي".

وأضاف ان "هذا الأمر تم باستخدام الشخصيات الدينية (كهان المعابد) ولا يمكن استقرار العراق إلا بعزل الأحزاب الدينية كافة على غرار الجماعات التكفيرية".

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أخر تعديل: الأحد، 26 تموز 2020 03:51 م
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