ماذا قال الكاظمي لعائلة الصحفي المختطف توفيق التميمي؟

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عائلة الصحفي والكاتب توفيق التميمي الذي أختطف من قبل مجهولين عندما كان متوجها إلى مقر الصحيفة مطلع فبراير الماضي.

وأكد الكاظمي للسيدة عقيلة التميمي وولده جعفر، على إنه حريص على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل عودته إليهم بأسرع وقت ممكن، وإن الأجهزة المختصة تواصل البحث والتحري حتى يتم إطلاق سراحه.



وعبرت عائلة التميمي عن الشكر لرئيس الوزراء ولموقفه الإنساني وحرصه على عودة التميمي سالما لهم.



وأوقف مسلحون مجهولون التميمي عندما كان متوجها الى مقر عمله في جريدة الصباح في 9 فبراير 2020 قرب منزله في منطقة حي أور شمال العاصمة بغداد، واقتادوه إلى جهة مجهولة.