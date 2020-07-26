نائبة تتهم وزيرين حالي وسابق بسرقة اموال الفقراء والمعوقين

اتهمت عضو مجلس النواب عن كتلة / النصر / هدى سجاد وزيري العمل والشؤون الاجتماعية الحالي والسابق بسرقة اموال الفقراء والمعوقين من خلال استقطاع مبالغ من الاعانة الشهرية.



وقالت سجاد في:" ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابرمت عقدا مع شركة الحمراء سيئة الصيت بقيمة 40 مليار دينار سنويا ، لتأمين العمليات الصحية للفقراء ، لكنه لم ينفذ رغم مرور 7 اشهر ".



واضافت :" ان الاحزاب تتجه للمواطن البسيط ، باستقطاع مبالغ من الاعانة الشهرية التي يتسلمها الفقراء والمعوقون بعد ان أفرغت خزائن مؤسسات الدولة ودفعت اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الى الخروج باموالهم خارج العراق جراء التهديد والابتزاز".



واوضحت :" ان الوزارة قامت بحجة التأمين الصحي بابرام عقد شركة الحمراء سيء الصيت الذي دفعت بموجبه ٤٠ مليار دينار سنويا لهذة الشركة مقابل ان تقوم باجراء عمليات للمستفيدين ، على ان لا تتجاوز قيمتها مليون دينار فقط ، ولم يتم اجراء عملية واحدة لاي فقير رغم مرور 7 اشهر على العقد".



ودعت رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس هيئة النزاهة و رئيس الادعاء العام ، الى :" ايقاف هذا النوع من السرقات ومعاقبة المتسببين فيه ، خصوصا وان هذا العقد اسوأ من عقد وزارة التربية الذي تم ابطاله.