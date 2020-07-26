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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 02:41 م

النزاهة :صدور اوامر توقيف بحق امناء مخازن في سايلو النجف

هيئة-نزاهة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إصدار القضاء اوامر توقيف  بحق أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ، في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بفقدان (752) طناً من الحنطة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إشارت إلى "إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المُحافظة أوامر توقيفٍ بحقِّ أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات، مُبيّنةً أنَّ أوامر التوقيف الصادرة جاءت على خلفيَّـة فقدان (752) طناً من مادَّة الحنطة".

وكانت هيئة النزاهة  قد أعلنت في التاسع عشر من أيار الماضي نتائج تحرِّياتها حول نقص (752) طناً و (498) كغم من مادَّة الحنطة في سايلو النجف الأفقيّ ، بلغت أقيامها (421,120,000)  دينار حسب التسعيرة الرسميَّـة للطنِّ الواحد البالغة (560,000)  دينارٍ،  مشيرة الى ضبط سندات الادخال والاخراج المخزنيِّ بالتعاون مع دائرة الرقابة التجاريَّة والماليَّة في وزارة التجارة، فيما كشفت في منتصف حزيران عن صدور أوامر استقدامٍ بحقّ أربعة مسؤولين في السايلو".

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