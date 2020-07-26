متظاهرون يقطعون طريق بابل ـ بغداد احتجاجا على انقطاع الكهرباء

اقدم متظاهرون من ابناء ناحية النيل ، شمالي بابل ، على قطع الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد ، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ ثلاثة ايام متتالية.



وقال احد المتظاهر ين :" ان مناطق الناحية تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة ايام ، ما ادى الى مشاكل صحية واقتصادية ، وخاصة مع اشتداد موجة الحر التي يمر بها العراق اليوم".



واضاف :" ان ابناء الناحية اصابهم الملل من كثرة المناشدات والمطالبات ، لذا لجأوا الى قطع الطريق ، من اجل الضغط على الحكومة الاتحادية والتوزيع العادل للتيار الكهربائي".