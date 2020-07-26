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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 02:21 م

متظاهرون يقطعون طريق بابل ـ بغداد احتجاجا على انقطاع الكهرباء

متظاهرين

اقدم متظاهرون من ابناء ناحية النيل ، شمالي بابل ،  على قطع الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد ، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ ثلاثة ايام متتالية.

وقال احد المتظاهر ين :" ان  مناطق الناحية تعاني  من انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة ايام ، ما ادى الى مشاكل صحية واقتصادية ، وخاصة مع اشتداد موجة الحر التي يمر بها العراق اليوم".

واضاف :" ان ابناء الناحية  اصابهم الملل من كثرة المناشدات والمطالبات ، لذا  لجأوا  الى قطع الطريق ، من اجل الضغط على الحكومة الاتحادية والتوزيع العادل للتيار الكهربائي".

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