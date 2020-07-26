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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 01:58 م

متظاهرون يغلقون عددا من الطرق في النجف احتجاجا على تردي الكهرباء

متظاهرون يغلقون طرق

اغلق متظاهرون  عددا من الشوارع والطرقات في النجف احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة.


 وقال شهود عيان ان متظاهرين غاضبين  من سوء انعدام الكهرباء في النجف اغلقوا شارع المطار وشارع الجنسية القريب من ساحة اعتصام النجف المؤدي الى المجمع الحكومي (بناية الحكومة المحلية، ومجلس المحافظة، وقيادة الشرطة)، بسبب تردي واقع الكهرباء في عموم المحافظة.


وأضافوا، ان النجف ومنذ فترة ليست بالقليلة تعاني من سوء في تجهيز الطاقة الكهربائية حيث تصل ساعات الانقطاع الى 16  ساعة باليوم الواحد على الرغم من انتاجها 815 ميكا واط. 

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