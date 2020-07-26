بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 تموز 2020
آخر الأخبار
الضاري: استخدام القمع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وصمة عار حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير الاختطافات والاغتيالات في العراق ملفات ضاغطة على الكاظمي.. أوراقها مبعثرة وغامضة تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد تقرير إسرائيلي يكشف عن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الجديدة في العراق نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 01:56 م

البنك المركزي : خصم حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتـب شـهري حزيـران وتمـوز

رواتب2

كشف البنك المركزي العراقي، عن خصم حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتـب شـهري حزيـران وتمـوز.


وقال مدير عام دائرة المحاسـبة فـي البنـك إحسـان شـمران الياسـري، ، إنـه "مـن الطبيعـي أن تلتـزم الحكومـة بتأمـين المعاشـات لمـن لهـم التـزام عليهـا؛ مـن الموظفـين والمتقاعديـن والمشـمولين بالرعايـة الاجتماعيـة وغيرهم، فالدولة تنظر للأمر نظرة التزام قانوني وأخلاقي وفني.

وأكـد ان "البنـك المركـزي أسـهم فـي حـل الاختناقـات الماليـة للحكومة في أكثر من مناسـبة ولاسـيما منـذ عـام 2014 والـى الآن"، مشـدداً علـى انـه "مـن المتوقـع ألا يخذل البنك المركزي الحكومة بما أتيح له من صلاحيات للتيسير المالي.


وبـين ان "تراجـع أسـعار النفـط يؤدي الى الاقتـراض الداخلـي والخارجـي، ويـؤدي الاقتـراض الداخلـي الـى خلق ضغط على احتياطيـات البنـك المركـزي، لأن الدينـار الذي تقترضه الحكومة سـينتقل بشـكل غيـر مباشـر الـى طلـب على الـدولار، مما يعنـي قيـام البنـك المركـزي بتلبيـة هـذا الطلـب خوفـاً مـن ارتفـاع سـعر الصـرف وتضرر الجمهور بشكل عام.

وأقر الياسري، "بمعاناة الجهاز المصرفي من مشكلة القروض المتعثرة التي أثرت فـي سـيولة المصـارف واضطرارهـا الـى التشـدد فـي اختيـار الزبائـن"، مبينـاً ان "البنـك المركزي؛ أنشـأ نظاماً للاسـتعلام الائتمانـي يمنـع منح القروض لمقترضين لـم يوفـوا بالتزاماتهـم، وهـو مـا ضمـن للمصارف التعامل مع زبائن جيدين".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة التحرير

حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير 27 تموز 2020 04:21 م

زينب-الطائي-696x435

الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات 27 تموز 2020 03:16 م

الحرارة

متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد 27 تموز 2020 03:04 م

زيتون الدليمي

نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا 27 تموز 2020 02:59 م

فاضل الفتلاوي

نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما 27 تموز 2020 02:31 م

محمود عثمان

محمود عثمان :مباحثات بغداد واربيل متوقفة حاليا لهذا السبب 27 تموز 2020 02:21 م

كورونا في العراق

الصحة: الموقف الوبائي سيحدد رفع الحظر كليا من عدمه بعد عيد الاضحى 27 تموز 2020 02:19 م

رواتب

المالية البرلمانية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي 27 تموز 2020 02:05 م

التعليقات