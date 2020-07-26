نائب عن البصرة يدعو وزارة الصحة الى توفير أكياس الدم لأمراض الدم الوراثية في المحافظة

دعا النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، وزارة الصحة الى توفير أكياس الدم لأمراض الدم الوراثية في البصرة، مؤكدا ضرورة تجديد تعاقدات شركة كيماديا مع الجهات الخارجية لاستيراد أكياس الدم.



وقال المحمداوي في بيان ، إن "الوضع الصحي في محافظة البصرة ينبأ بحدوث كارثة صحية من خلال نقص أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي".



واضاف: "يوجد أكثر من ٧ آلاف مريض ثلاسيميا و أمراض الدم الوراثي وان الاحتياج الاعتيادي هو ٧ الف كيس شهريا بينما ما يصل إلى مستشفيات البصرة ٢٠٠ كيس ما يسبب أزمة نقص ".



وتابع أن "اساس المشكلة عدم توفير شركة كيماديا عقود استيراد مستمرة تغطي النقص لأن اخر تعاقد لها كان من ٢٠١٧ - ٢٠١٩ مع العرض أن أسعار هذه الأكياس زهيد وان اغلب الدول لا تعاني من أزمات في توفيره للمرضى ".



ودعا المحمداوي، وزارة الصحة الى "توفير هذه الأكياس فورا وعدم إهمال الصحة العامة والأمراض المزمنة تحت غطاء مكافحة كورونا المستجد".



وحث ، شركة كيماديا - الجهة المختصة في استيراد الأدوية- إلى "إجراء تعاقدات طويلة الأمد مع جهات خارجية لاستيراد هذه الأكياس التي من شأنها إنقاذ أرواح المواطنين".