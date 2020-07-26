كربلاء تسجل 7 وفيات بكورونا وأكثر من 200 إصابة خلال 24 ساعة

سجلت محافظة كربلاء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، سبع وفيات لمصابين بفيروس كورونا، وأكثر من 200 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة.



وقالت خلية أزمة كربلاء في بيان، إن "محافظة كربلاء سجلت 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتماثل 105 من المصابين للشفاء التام".



وأضاف أن "المحافظة سجلت سبع حالات وفاة لمصابين بالفيروس، راقدين في المستشفى".



وارتفعت عدد الحالات المصابة والمسجلة في كربلاء إلى ٥٢٦٤ حالة، بضمنها ٤١٣١ حالة تماثلت للشفاء التام بينما توفيت ١٧٦ حالة من المصابين.