البنك المركزي ينفي وجود عملة الدولار الليبي داخل العراق

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بياناً بشأن ما يدور بوسائل الإعلام بخصوص التعامل مع ما يعرف بـ "عملة الدولار الليبي".



وذكر إعلام البنك في بيان، أن "البنك المركزي العرقي، يراقب ما يدور في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن التعامل مع ما يعرف بـ (عملة الدولار الليبي)، وهنا نود أن نوضح بانه لا وجود لمثل هكذا عملة، وان اجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل المعلومات مع الاجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه".



وأشار البنك إلى أن "أي جهة او شركة تدعي بيعها لهذه العملة من خلال الترويج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وايهام الجمهور بوجود دولار امريكي يعود الى البنك المركزي الليبي هي غير مرخصة من هذا البنك".



وحذر البنك المركزي من "عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال"، مشيراً إلى أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتداول هذه العملة المزورة".



ووفقاً للبيان، أكد البنك المركزي العراقي أنه "مستمر باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة عملية التداول".