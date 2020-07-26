بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 تموز 2020
آخر الأخبار
الضاري: استخدام القمع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وصمة عار حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير الاختطافات والاغتيالات في العراق ملفات ضاغطة على الكاظمي.. أوراقها مبعثرة وغامضة تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد تقرير إسرائيلي يكشف عن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الجديدة في العراق نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 تموز 2020 12:11 م

ألمانيا تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 205269 إصابة.

وأفاد المعهد، بأنه تم في ألمانيا تسجيل 305 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 781 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت البيانات أن مجموع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ تفشي الجائحة بقي عند 9118 دون تغيير، فيما تعافي أكثر من 190 الف شخص من المرض.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
135-102042-floods-yemen-death_700x400

مصرع 13 في فيضانات باليمن.. وتحذيرات من 4 أيام "غير مستقرة" 26 تموز 2020 11:55 ص

AAK_3346bd72-cimage_story

واشنطن: عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران يهدد المنطقة 26 تموز 2020 11:50 ص

المشيشي

رئيس تونس يكلف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا للفخفاخ 26 تموز 2020 11:48 ص

Folder3

قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في "رأس العين" السورية 26 تموز 2020 11:44 ص

AAK_3346bd72-cimage_story

أرملة شاه إيران: فساد النظام حول البلاد إلى دولة جائعة 26 تموز 2020 10:44 ص

156577676500222000

"المهنيين السودانيين" ينسحب من تحالف "قوى الحرية والتغيير" 25 تموز 2020 03:14 م

الطيران الإسرائيلي

بعد شن غارات في سوريا.. الجيش الإسرائيلي: سنرد على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية 25 تموز 2020 12:17 م

1595585115278

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب غربي تركيا 24 تموز 2020 04:28 م

التعليقات