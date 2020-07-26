ألمانيا تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 205269 إصابة.



وأفاد المعهد، بأنه تم في ألمانيا تسجيل 305 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 781 حالة في اليوم السابق.



وأوضحت البيانات أن مجموع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ تفشي الجائحة بقي عند 9118 دون تغيير، فيما تعافي أكثر من 190 الف شخص من المرض.

