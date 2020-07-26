القيسي: الكاظمي يتجنب المواجهة مع الفصائل المسلحة خشية الفوضى

أكد المحلل العسكري ماجد القيسي، أن الظروف العراقية ولادة للفصائل المسلحة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتجنب المواجهة مع هذه الفصائل خشية الفوضى.



وقال القيسي في تصريح متلفز، إن "الكاظمي يعتمد على استراتيجية الحوار مع الفصائل المسلحة، فلا مزيد من الفوضى ولا مزيد من الدماء".



وأضاف أن "هذه الفصائل تقوم بإطلاق الصواريخ على المصالح الأجنبية في العراق واستخدمت أسلوب التخفي ولا أحد يعرف من يقف ورائها على الرغم من الكشف عن بعضها مثل عصبة الثائرين وغيرها من الجماعات".



وبين أن "ظروف العراق أصبحت ولادة لمثل هذه الفصائل خاصة في ظل هذا الجو الأمني والفوضى والكاظمي لديه الكثير للقيام به لكن المواجهة مع هذه الفصائل لا يمكن ان تتم الان، بالرغم من بعض ردود الفعل".

