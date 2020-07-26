مصرع 13 في فيضانات باليمن.. وتحذيرات من 4 أيام "غير مستقرة"

تسبب المنخفض الجوي الذي تشهده عدد من المحافظات اليمنية في تفاقم المعاناة الإنسانية المتردية منذ 5 سنوات جراء الانقلاب الحوثي، حيث أعلنت السلطات مصرع 13 شخصا خلال الساعات الماضية، جراء الفيضانات.

وكشفت السلطات الرسمية، في محافظة الحديدة، السبت، عن مصرع 13 مواطنا جراء الأمطار التي اجتاحت مديريات "الزهرة، القناوص، اللحية، الزيدية"، الواقعة على البحر الأحمر.

وأدت الأمطار إلى تضرر أكثر من 50 منزلا سكنيا، فيما تم جرف عشرات الهكتارات الزراعية، ونفوق عدد من المواشي والأبقار، وتدمير المحاصيل الزراعية.

وقال سكان محليون في الحديدة لـ"العين الإخبارية"، إن موجة الأمطار المتواصلة، تسببت بموجة نزوح كبيرة من أرياف الحديدة بعد تدمير منازلهم، وإن المنظمات الإنسانية لم تتدخل حتى اللحظة لتأمين أي مساعدات إغاثية.

وناشد بعض السكان السلطات المحلية والمنظمات إنقاذ مئات المدنيين العالقين في القرى السكنية من فيضانات محتملة من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.



ومن المتوقع أن تستمر موجة الأمطار خلال الساعات المقبلة في عدد من المحافظات اليمنية، وحذر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار حالة عدم استقرار الأجواء لمدة 4 أيام مقبلة.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن الأمطار ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وتمتد شرقاً الى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية في مأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت.

وستمتد الأمطار غرباً الى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية خاصة سواحل الحديدة وتعز وأجزاء من السواحل الجنوبية خاصة سواحل أبين وعدن ولحج والمناطق الداخلية المحاذية لها، بحسب البيان.



وتعرضت محافظة مأرب، شرقي البلاد، مساء السبت، لموجة أمطار واسعة، وبحسب ناشطين فقد تضرر عدد من مخيمات النازحين بالمحافظة، لكن السلطات الرسمية في الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات لم تصدر أي إحصائيات على الفور عن حجم الأضرار.

وكانت محافظة حضرموت قد تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة أمطار أدت إلى تضرر عشرات المنازل في مدينة شبام التاريخية، وتضرر مدرج مطار سيئون الدولي.