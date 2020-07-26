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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 تموز 2020 11:49 ص

الكاظمي يعتزم نقل قيادات عسكرية وميدانية في بغداد

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ذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي يعتزم، إجراء تغييرات في القوات العسكرية التي تتولى الملف الأمني في العاصمة بغداد، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2011، وذلك بسبب التراجع الأمني الواضح في العاصمة العراقية، وتزايد أعمال العنف من اغتيالات وخطف وهجمات مسلحة.

وأضافت المصادر، أن التغييرات ستتم بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة لرئيس الحكومة بتعزيز أمن العاصمة.

ويشكل تراجع الأمن في العاصمة تحديداً، مخاطر كبيرة قد تؤثر على العملية السياسية برمتها، ما يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز حدود المجاملات والرضوخ لضغوط بعض الجهات.

وتابعت إنّ أول التغييرات سيجري من خلال نقل قيادات عسكرية وميدانية في بغداد، إلى مفاصل أخرى تابعة لوزارة الدفاع، واستقدام قيادات وضباط ميدانيين من القوات القتالية التي خاضت معارك ضد تنظيم داعش في السنوات الماضية، لافتاين إلى أنّ “اللواء 54 في الجيش العراقي الماسك للأرض في بغداد، سيتم تغييره وقد يحل بدلاً منه لواء أو اثنان من الجيش من القوات التي خاضت معارك تحرير الأنبار ونينوى من داعش.

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