قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في "رأس العين" السورية

قُتل مدنيون سوريون وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في انفجار بدراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة.



وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن دراجة نارية كانت مركونة في سوق لبيع الخضراوات انفجرت صباح اليوم ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة ووقوع أضرار مادية.

وتنتشر في ريف الحسكة بسوريا مجموعات من المليشيات الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، لقي طفلان حتفيهما وأصيب 3 مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين.

وكان المرصد السوري وثق في العاشر من شهر مايو/أيار الماضي، انفجارا ضرب بلدة تل حلف بريف رأس العين الغربي.