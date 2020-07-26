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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 تموز 2020 11:42 ص

المحمداوي يدعو إلى توفير أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا في البصرة

جمال-المحمداوي-1-810x463

دعا النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، وزارة الصحة إلى توفير أكياس الدم لأمراض الدم الوراثية في البصرة.

وقال المحمداوي في بيان، إن "الوضع الصحي في محافظة البصرة ينبأ بحدوث كارثة صحية من خلال نقص أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي".

وأضاف "يوجد أكثر من ٧ آلاف مريض ثلاسيميا و أمراض الدم الوراثي وان الاحتياج الاعتيادي هو ٧ الف كيس شهريا بينما ما يصل إلى مستشفيات البصرة ٢٠٠ كيس ما يسبب أزمة نقص ".

وتابع أن" اساس المشكلة عدم توفير شركة كيماديا عقود استيراد مستمرة تغطي النقص لأن اخر تعاقد لها كان من ٢٠١٧ - ٢٠١٩ مع العرض أن أسعار هذه الأكياس زهيد وان اغلب الدول لا تعاني من أزمات في توفيره للمرضى ".

ودعا المحمداوي وزارة الصحة الى توفير هذه الأكياس فورا وعدم إهمال الصحة العامة والأمراض المزمنة تحت غطاء مكافحة كورونا المستجد.

وحث شركة كيماديا - الجهة المختصة في استيراد الأدوية- إلى إجراء تعاقدات طويلة الأمد مع جهات خارجية لاستيراد هذه الأكياس التي من شأنها إنقاذ أرواح المواطنين.

واقترح المحمداوي "ضرورة اعمال التوصيات القياسية بالنسبة لإعطاء الدم للمرضى من حيث استخدام الدم (المفصول والمفلتر ) حصرا والعمل على توفير ذلك اما بالأكياس المخصصة للفلترة او بتجهيز المراكز المختصة بالحصة اللازمة من فلاتر اعطاء الدم بما يغطي تقادير الحاجة الفعلية".

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