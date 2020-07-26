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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 11:41 ص

قمة ثلاثية مرتقبة بين قادة مصر والأردن والعراق

قمة ثلاثية
كثفت القاهرة وعمان وبغداد من تحضيراتها لقمة ثلاثية مرتقبة لقادة مصر والأردن والعراق تعد هي الثالثة بعد قمتين سابقتين.

وتسعى الدول العربية الثلاث إلى تنسيق مواقفها حول قضايا الشرق الأوسط في المحافل الدولية والإقليمية.

ومؤخراً، كشف لقاء لوزيري خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي عن قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث يجرى التحضير لها دون الكشف عن موعدها بعد، بحسب صحيفة الغد الأردنية.

وفي 2019، عقد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والعراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قمتين الأولى احتضنتها القاهرة في مارس/أذار والثانية في نيويورك سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وتركز الدول الثلاث على تعزيز رؤية مشتركة فيما يخص الملفات العربية، وبدا ذلك واضحا من تنسيق مصري- أردني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها خطوة الضم الإسرائيلية.

وتحتفظ مصر والأردن والعراق برؤية مشتركة حول الملف الليبي وضرورة إنهاء التدخل التركي في هذا البلد، وبدا ذلك واضحاً خلال لقاء للرئيس برهم صالح بالسفير المصري في بغداد يوم الخميس الماضي.

وأظهر العراق والأردن، خلال الشهور الماضية، دعماً غير محدود لموقف مصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وفي المقابل، أدانت القاهرة، في 3 يوليو/تموز الجاري، استمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية، موضحة أنها تعمل ذلك متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، واعتبرتها أعمالا "استفزازية".

وتتصدر مشروعات الطاقة والربط الكهربائي مشهد المصالح الاقتصادية بين الدول الثلاث، إضافة إلى الدعم غير المحدود من القاهرة وعمان لبغداد في مجالي مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

ووفقاً لما نقلته صحيفة الغد عن الدبلوماسي الأردني السابق سمير مصاروة فإن هذا التحالف الثلاثي يشكل نقطة اتزان قوية في منطقة الشرق الأوسط ضد التوسع الإيراني التركي.

 وخلال القمتين السابقتين، اتفقت الدول العربية الثلاث على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية وضرورة تفعيل الدور العربي في سوريا، والعمل على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة، ضمن خطة زمنية محددة.

يذكر أن القمة الثانية السابقة لزعماء الدول الثلاث أكدت على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي، والتضامن الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية
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