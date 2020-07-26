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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 تموز 2020 11:15 ص

الداخلية: إنقاذ امرأة حاولت إلقاء نفسها من أعلى جسر الجادرية في بغداد

جسر الجادرية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، قيام عناصرها بالشرطة النهرية بإنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر الجادرية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان عبر موقعها الخاص، أن "دوريات النجدة النهرية، تمكنت من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية الى وسط نهر دجلة".

وأضاف البيان، أن "الإجراءات الأصولية تم اتخاذها، حفاظاً على سلامة الفتاة التي حاولت رمي نفسها من أعلى الجسر".
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