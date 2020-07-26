بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 28 تموز 2020
آخر الأخبار
الضاري: استخدام القمع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وصمة عار حقوق الإنسان تؤكد استشهاد متظاهرين اثنين بساحة التحرير الاختطافات والاغتيالات في العراق ملفات ضاغطة على الكاظمي.. أوراقها مبعثرة وغامضة تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى الطائي: بابل أصبحت أسوأ محافظة من ناحية الخدمات متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة خلال العيد تقرير إسرائيلي يكشف عن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي الجديدة في العراق نائبة : التخبط الحكومي بشان رفع الحظر دليل عدم قدرتها لمواجهة ملف كورونا الكربولي: ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً نائب يدعو لاقالة وزيري الكهرباء والصحة ..لفشلهما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 11:10 ص

نائب يؤكد وجود تعاون قضائي للتحقيق بتجديد عقود شركات الهاتف النقال

علاء-الربيعي-سائرون

 اكد النائب علاء الربيعي  وجود تعاون قضائي للتحقيق بتجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال الربيعي في بيان، ان "مجلس النواب برئاسته واعضائه يتحملون المسؤولية الكاملة ازاء قيام مجلس الوزراء بالتصويت على تجديد رخص شركات الهاتف النقال، التي تسببت بهدر كبير للمال العام واخذت اموال العراقيين دون وجه حق.
وبين ان "تجديد الرخص لتلك الشركة حرم ميزانية العراق من عشرات المليارات من الدولارات بالمقابل منحها امتيازات جديدة ستسرق من خلالها قوت العراقيين واموالهم.
واضاف الربيعي، ان "تجديد رخص الشركات هي (صفقة لبيع العراق)"، متسائلاً "كيف رفع الوزراء اياديهم بالتصويت على هكذا قرار يحرم العراقيين من اخذ حقوقهم ويسلط الفاسدين على رقابهم.

وعن الية التحرك الذي تجريه الكتل السياسية للحيلولة دون المضي بتجديد الرخص، قال الربيعي "ذهبنا الى مجلس القضاء الاعلى وقدمنا شكوى الى الادعاء العام بخصوص تلك الصفقة الكارثية، وقد التقينا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان،  الذي ابدى دعمه الكامل لنا بفتح تحقيق بتجديد رخص شركات الهاتف النقال.

وعن الجهة المسؤولة عن ذلك التجديد اكد ان "الفاسدين في هيأة الاعلام والاتصالات يقفون خلف تجديد رخص الهاتف النقال، كما انهم وقفوا بالضد من انشاء شركة وطنية عراقية للهاتف النقال وحالوا ايضا دون الوصول الى الرخصة الرابعة.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق1

تسجيل ٧٧ حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في ديالى 27 تموز 2020 04:00 م

الخطوط-الجوية-العراقية

تكليف مدير عام جديد لشركة الخطوط الجوية العراقية 27 تموز 2020 01:41 م

حريق

اندلاع حريق في ساحة التحرير بالقرب من خيم المعتصمين 27 تموز 2020 10:22 ص

متظاهرين

متظاهرون يقطعون طريق بابل ـ بغداد احتجاجا على انقطاع الكهرباء 26 تموز 2020 02:21 م

انتشال جثث في ايمن الموصل

العثور على ثلاث جثث متفسخة تحت الانقاض في الموصل القديمة 26 تموز 2020 02:19 م

متظاهرون يغلقون طرق

متظاهرون يغلقون عددا من الطرق في النجف احتجاجا على تردي الكهرباء 26 تموز 2020 01:58 م

كورونا العراق

كربلاء تسجل 7 وفيات بكورونا وأكثر من 200 إصابة خلال 24 ساعة 26 تموز 2020 01:19 م

جسر الجادرية

الداخلية: إنقاذ امرأة حاولت إلقاء نفسها من أعلى جسر الجادرية في بغداد 26 تموز 2020 11:15 ص

التعليقات