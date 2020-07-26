محتجون يقطعون الطرق الرئيسية المؤدية لسوق الشيوخ وسيد دخيل في ذي قار

أقدم المئات من المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على قطع الطرق الرئيسية المؤدية لقضاءي سوق الشيوخ وسيد دخيل.



وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي، إن متظاهرين قطعوا، صباح اليوم، الطرق الرئيسية المؤدية لقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل في ذي قار.



وأضاف المصدر، أن محتجين اقتحموا البوابة الخارجية لمحطة كهرباء الناصرية الحرارية بسبب قلة تجهيز المحافظة بالكهرباء.

