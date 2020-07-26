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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 11:06 ص

المالية النيابية تستضيف وزير المالية لهذا السبب

المالية النيابية
حددت اللجنة المالية النيابية الأسبوع الحالي موعداً لاستضافة وزير المالية لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح  صحفي إن "اللجنة تحاول أن تفتح قنوات اتصال مع وزارة المالية؛ إلا أن الأخيرة لا تتجاوب بشكل جدي مع اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المالية.
واشار الى أن "اللجنة ستناقش مع وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام دائرة المحاسبة  عبر دائرة تلفزيونية اسباب تلك التأخيرات، فضلا عن مناقشة اوضاع رواتب المحاضرين المجانيين والعقود، وكذلك ملفات مالية أخرى مُعلّقة.
وأضاف ان "هذه المناقشة ستبحث هذه الملفات مع مسؤولي الوزارة بشكل تفصيلي لايجاد الحلول لها، وفي حال عدم حضور وزير المالية الاجتماع، فإن اللجنة ستكون مضطرة لعقد اجتماع بعد عيد الاضحى المبارك لاتخاذ قرارات حول ذلك.
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