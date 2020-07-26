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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 11:04 ص

نائب: ملف الأموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا

النزاهة النيابية

   قال عضو لجنة النزاهة النيابية  النائب جمال محمد، :"  ان ملف الاموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا، وهناك بالفعل اشخاص متنفذون، بالاضافة الى دول جوار، حالت دون رغبة الحكومات المتعاقبة في فتح هذا الملف المهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة"،  مشيرا الى انه :" ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل دقيق حجم الاموال العراقية التي تم تهريبها للخارج. 

واضاف:" ان البرلمان اقر قانون استرداد اموال العراق ، واجرى تعديلا عليه في ايار 2019، لكن حتى الآن لم يجر استرداد اي من الاموال المهربة"،  مبينا :" ان هناك الكثير من الملفات التي تضم ارقاماً ووثائق تخص الاموال الكبيرة المهربة، لكن حتى الآن ليس هناك تحرك حكومي جدي لاستعادتها رغم مرور سنوات طويلة عليها.

من جانبه  اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي، اعداد قوائم لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق.

وقال المياحي :" ان اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشأن الاموال المهربة فيها اسماء الاشخاص والاموال الموجودة خارج العراق"،  مشيرا الى :" ان جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الاموال".

واضاف :" ان لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الاموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد ٢٠٠٣ من الاموال، وبعد انتهاء الجائحة ستتم متابعة الملف بشكل كامل.

 

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