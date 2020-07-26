أرملة شاه إيران: فساد النظام حول البلاد إلى دولة جائعة

قالت أرملة شاه إيران فرح ديبا بهلوي، إن فساد النظام في بلادها طيلة 40 عاما حول إيران إلى دولة فقيرة وجائعة.

وأضافت بهلوي في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة شاه إيران محمد رضا بهلوي "إن سوء التقدير والجهل بالعمل والإدارة والفساد طيلة الأربعين عاما الماضية حول إيران إلى دولة فقيرة وجائعة.

وخاطبت بهلوي الشاه الإيراني الراحل في رسالتها بقولها: "إنك لست موجودا معنا اليوم كي ترى أن هذا النظام الذي يدّعي في الظاهر أنه نظام ديني تسببت سياساته في العقوبات والبطالة والفقر والجوع لإيران والإيرانيين.

واعتبرت أن "إعادة إعمار الوطن والدولة سيكون على عاتق الشباب الإيراني، وسوف ينهض هؤلاء الشاب لإنقاذ بلادهم.

ونددت أرملة شاه إيران في رسالتها بتردي الأوضاع المعيشية للعمال وغيرهم في إيران، وانهيار العملة المحلية والتعامل العنيف من قبل قوات النظام بحق المتظاهرين.

وتوفى شاه محمد رضا بهلوي عام 1980 عن عمر ناهز 60 عاما، بالعاصمة المصرية القاهرة، التي لجأ عقب وصول الخميني.