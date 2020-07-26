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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 10:40 ص

الكاظمي : الحكومة لن تدخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم إلى العدالة

الكاظمي
شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،  على، ان الحكومة لن تدخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد الكاظمي خلال استقباله  عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر آذار الماضي".أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته،  وهي جادة أيضا بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف، حيث باتت هذه الجرائم تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها قواتنا الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق".
وأضاف، ان "الحكومة لن تدّخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم الى العدالة"، مشيراً إلى ان "الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم".
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