الكربولي: الحكومات تعاملت مع النازحين بمنهج ظالم واحد

دعا عضو مجلس النواب محمد الكربولي، ، إلى إطلاق تعويضات النازحين، مبيناً بأن الحكومات تعاملت مهم بمنهج ظالم واحد.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد تعاملت كل الحكومات مع النازحين بمنهج ظالم واحد، فزادت من وقع كارثة داعش وحولت بيوتهم الى ركام وانقاض عبر القصف العشوائي".

واضاف: "من واجب الحكومة الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم".

وتابع:"النازحون يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به وليس الذهاب للمصائف".

واختتم التغريدة بوسم: "اطلقوا_تعويضات_النازحين".