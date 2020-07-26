الكربولي: الحكومات تعاملت مع النازحين بمنهج ظالم واحد

دعا عضو مجلس النواب محمد الكربولي، ، إلى إطلاق تعويضات النازحين، مبيناً بأن الحكومات تعاملت مهم بمنهج ظالم واحد.
وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد تعاملت كل الحكومات مع النازحين بمنهج ظالم واحد، فزادت من وقع كارثة داعش وحولت بيوتهم الى ركام وانقاض عبر القصف العشوائي".
واضاف: "من واجب الحكومة الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم".
وتابع:"النازحون يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به وليس الذهاب للمصائف".
واختتم التغريدة بوسم: "اطلقوا_تعويضات_النازحين".
وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد تعاملت كل الحكومات مع النازحين بمنهج ظالم واحد، فزادت من وقع كارثة داعش وحولت بيوتهم الى ركام وانقاض عبر القصف العشوائي".
واضاف: "من واجب الحكومة الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم".
وتابع:"النازحون يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به وليس الذهاب للمصائف".
واختتم التغريدة بوسم: "اطلقوا_تعويضات_النازحين".