العبادي و المطلك يبحثان خطوات إجراء الانتخابات المبكرة

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ، مع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك مستجدات اوضاع البلد امنياً وسياسياً واقتصادياً.



وذكر بيان لمكتب العبادي انه تم ايضا بحث عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية لتلبية متطلبات المواطنين الحقة وبناء دولة المؤسسات وخطوات اجراء الانتخابات المبكرة".



واضاف انه: " تمت مناقشة التحديات العديدة التي يمر بها البلد ، واهمية ان تستمر جهود الجميع لعبورها وتقليل آثارها على ابناء الشعب ، اضافة الى مناقشة توازن علاقات العراق الخارجية ، والنازحين والاعمار.