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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 تموز 2020 10:34 ص

بارزاني يبحث مع القنصل الامريكي الجديد في أربيل الأوضاع السياسية بالعراق والمنطقة

مسعود-البرزاني-مع-القنصل-الامريكي-الجديد



بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القنصل الأمريكي الجديد في اربيل  روبرت والير الأوضاع السياسية في  العراق والمنطقة. 

وقال بيان لاعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني ان ,بارزاني إستقبل القنصل الأمريكي الجديد في اربيل  روبرت والير وتمنى له  النجاح والموفقية.

واشار البيان الى انه جرى خلال اللقاء ايضا  بحث الأوضاع السياسية والإقتصادية لإقليم كردستان والعراق  والمنطقة وتداعيات وتأثيرات وباء كورونا.

من جانبه عبر القنصل الأمريكي الجديد  عن شكره وتقديره للمواقف الإنسانية لإقليم كردستان لاسيما في مجال إيواء وإحتضان النازحين واللاجئين الذين قصدوا الاقليم  خلال فترة الحرب ضد تنظيم  داعش  الارهابي".

 

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