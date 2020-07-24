الداخلية تكشف تفاصيل عملية تحرير الناشطة الألمانية المختطفة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم ، الجمعة، أن عملية تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس تمت بجهد أربعة تشكيلات امنية.

وذكر بيان للداخلية أنه بمتابعة شخصية مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وإشراف مباشر لوزير الداخلية عثمان الغانمي وإشراف ميداني لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت القوات الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة بوكالة الاستخبارات وتشكيلات خلية الصقور واستخبارات الشرطة الاتحادية بالإضافة إلى مكافحة اجرام بغداد من تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس بعد ما يقرب على ٧٢ ساعة من اختطافها بمنطقة الكرادة ببغداد وجرت عملية التحرير في أحد مناطق الرصافة.

وأضاف تكللت جهود وزارة الداخلية بتحرير المختطفة نتيجة العمل الاستخباري وتقاطع المعلومات ومتابعة الكاميرات ورصد كل ما يتعلق بجريمة الاختطاف.

وذكر البيان أن وزير الداخلية قام بتسليم الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إلى القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد ووفد السفارة الذين قدموا شكرهم للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وكل تشكيلات الوزارة المشاركة في عملية تحرير المختطفة مثمنين في ذات الوقت التزام القوات الأمنية بكلمتها والعهد الذي قطعوه بتحرير المختطفة بأسرع وقت.

من جانبه اكد وزير الخارجية الالماني تسلم السفارة للناشطة الالمانية المختطفة في بغداد والتي تم تحريرها من قبل السلطات الامنية العراقية، قدم شكره لجهود السلطات العراقية وخلية الازمة الالمانية



