إقامة أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" منذ 86 عاما

تقام أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" في العاصمة التركية، إسطنبول، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وكانت المحكمة الإدارية العليا التركية، قد ألغت، في 10 يوليو الجاري، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف، وأصدر الرئيس التركي، مرسوما في اليوم ذاته بتحويلها إلى مسجد.

ويتم الجمعة افتتاح المسجد للعبادة بأداء صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ 86 عاما.

وبدأت السلطات، منذ ليل الخميس الجمعة، بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية، لآيا صوفيا، ووضعت حواجز فولاذية في المنطقة المحيطة، ونشرت وزارة الداخلية عددا كبيرا من عناصر الشرطة.

وفي إطار إجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد-19، ستقوم السلطات بقياس حرارة المشاركين، الذين طلب منهم "التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر".

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.