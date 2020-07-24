حرائق "هائلة" تلتهم أكثر من 5000 دونم من المراعي في السليمانية|صور

اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الجمعة بإندلاع حرائق كبيرة في مساحات اراضي للمراعي الطبيعية تُقدر بأكثر من 5000 دونم.





وقالت المديرية في بيان لها ، ان حريقا واسعا نشب في تلك المساحات بحدود قرية "دربن فقره، و آوكله" التابعتين لناحية "وارما" في قضاء شهزرور.





وتابع البيان انه مع السماع بوقوع الحادثة توجهت فرق مركز شرطة الغابات في الناحية الى محل الحادث، وبعد جهود مضنية تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق واخماده، مشيرا الى ان عملية مكافحة الحريق استغرقت أكثر من 3 ساعات.



ونوه البيان الى ان الحريق خلف اضرارا كبيرة باحتراق اكثر من 5000 دونم من الادغال والحشائش والاشجار الطبيعية.



وفي حادث اخر قالت المديرية ان حريقا نشب في حدود قرية "نودي" التابعة لناحية "سيتك"، مضيفة ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماده.



وذكرت المديرية ان الحادث تسبب باحتراق مساحات من الادغال والحشائش الطبيعية تُقدر بـ20 دونما.





