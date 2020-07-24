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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 تموز 2020 12:39 م

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد البرلمانيين اليمنيين

البرلمان العربي

طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني وتوفير الحماية القانونية لهم.

ووجه رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رسائل مكتوبة إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأكد السلمي، في رسائله، أن كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرق صريح لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

وأدان رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ونوابه، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وآخرها طلب الميليشيا الانقلابية من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها برفع الحصانة عن 12 نائبا جديدا من مجلس النواب، والاستيلاء على منزل النائب ياسر العواضي عضو مجلس النواب اليمني ومنازل أفراد عائلته وكافة ممتلكاتهم بالعاصمة اليمنية صنعاء وإخراج النساء والأطفال منها، بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها.

وأكد السلمي رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي بممارساتها الإجرامية وأعمالها الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحفيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع كافة العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

من جانب آخر، أكد السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، أمس، موقف بلاده الداعم لجهود السلام في اليمن.

وبحث هنزل مع البركاني، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الأممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات السلام حسب ما أعلنه موقع مجلس النواب اليمني.

كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود الحكومة في تنفيذ اتفاق الرياض، مشيداً بالجهود التي تقوم بها واشنطن في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية.

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